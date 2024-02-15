وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2024.



وقالت الوكالة إن وتيرة النمو ستتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، أي نحو نصف معدل النمو في العام الماضي، لأسباب منها تباطؤ حاد في الاستهلاك الصيني.



وسبق أن توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب 1.24 مليون برميل يوميا في 2024.



وقالت الوكالة: "انقضت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط فيما بعد الجائحة".