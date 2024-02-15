الجيش الإسرائيلي يقول إن قوات خاصة تنفذ عملية داخل مستشفى في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن قوات خاصة إسرائيلية تعمل داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، لافتا الى أن لديه معلومات موثوقة بأن جثثا لرهائن احتجزوا يوم السابع من تشرين الأول قد تكون موجودة في المستشفى.



وقال الجيش في بيان: "نجري عمليات إنقاذ دقيقة - كما فعلنا في السابق - إذ تشير معلومات المخابرات الخاصة بنا إلى احتمال احتجاز جثث الرهائن".