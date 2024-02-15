وزير الدفاع: فرنسا ستحقق هدف الإنفاق لحلف شمال الأطلسي في 2024

أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم، أن فرنسا ستحقق هذا العام هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.



وأشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد لا تحمي الدول الأعضاء في الحلف التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع.



وقال ليكورنو للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "ستحقق فرنسا الهدف الذي حدده الحلف في عام 2024 بإنفاق اثنين بالمئة".



وبموجب قانون البرمجة العسكرية الفرنسي 2024-2030، رفعت فرنسا معدل الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بمبلغ قدره 413 مليار يورو (443.40 مليار دولار) على مدى السبع سنوات المقبلة. وكان من المتوقع أن تصل الميزانية الجديدة في البداية إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2025.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء إن الدول الأعضاء في الحلف ستستثمر إجمالي 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام، مما يرفع إجمالي إنفاقها إلى حوالي اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لها في عام 2024 مقارنة مع 1.85 بالمئة في عام 2023.