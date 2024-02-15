الولايات المتحدة تشن 4 ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم، أن قواتها شنت أربع ضربات أمس الأربعاء على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حيث كانت تستعد الحركة المتحالفة مع إيران إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.