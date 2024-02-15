هنية: أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإنجاز صفقة تبادل جدية.