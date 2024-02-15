مسؤول بالأمم المتحدة يحذر من احتمال تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر

حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية.



وقال مارتن غريفيث في كلمة بالأمم المتحدة في جنيف إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض "وهم".