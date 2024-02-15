الرئيس البرازيلي في مصر لإجراء محادثات حول غزة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة الى مصر يجري خلالها محادثات حول غزة.



وعقب اجتماعه مع السيسي، يشارك الرئيس البرازيلي في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في غزة وسيلقي خلاله كلمة، بحسب ما أفاد مكتب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



وانتقد لولا بشدة في تشرين الثاني الرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول والذي أشعل الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ذلك الحين في قطاع غزة، معتبرا أنه "بخطورة" هجوم حركة المقاومة الإسلامية.