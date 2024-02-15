خمسة قتلى و18 جريحا في قصف على بيلغورود الروسية

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأُصيب 18 بجروح في قصف على مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، على ما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الخميس.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي واجهة متجر محطمة محاطة بحطام في المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. وأظهر أحد المقاطع جثة مغطاة ببطانية في مكان قريب.



وقال غلادكوف عبر تلغرام الخميس "بحسب المعلومات الأولية، قُتل خمسة أشخاص في بيلغورود بينهم طفل وأُصيب 18 آخرون بينهم خمسة أطفال".



وأضاف في منشور على حسابه على تلغرام "فرق الإسعاف تنقل الجرحى إلى المراكز الطبية. يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم".

