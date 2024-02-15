القيادة المركزية الأميركية: ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم، أن القوات الأميركية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى من إيران كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على متن سفينة في بحر العرب يوم 28 كانون الثاني.