كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها من العمليات الإسرائيلية في رفح

عبرت كوريا الجنوبية عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة رفح بقطاع غزة وخططها لاتخاذ مزيد من الإجراءات.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن كوريا الجنوبية تحث على حماية المدنيين بموجب القوانين الدولية.