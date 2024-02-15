مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة

أعلن مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرا الى أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حرب سابقة.



وقال ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف: "هذا سيحتاج إلى خطة مارشال جديدة" في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.



وأضاف أن الأضرار تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.