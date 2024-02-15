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الناتو: عرقلة المساعدات الأميركية "تؤثر" على أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-15 | 07:15
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الناتو: عرقلة المساعدات الأميركية "تؤثر" على أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس أن التأخير في إقرار مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا يضر بالفعل بالقوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ للصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو "نرى بالفعل تأثير حقيقة أن الولايات المتحدة لم تتمكن على اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ قرار، وأن يتفق الكونغرس ومجلس النواب على استمرار الدعم لأوكرانيا".
وحذر مسؤولون غربيون من أن القوات الروسية تتفوق على قوات كييف في التسليح على طول خط المواجهة، وإنهم مضطرون إلى استخدام الإمدادات المحدودة من المدفعية وذخائر الدفاع الجوي باعتدال.
وحذر الأمين العام من أنه "في حال سمحنا للرئيس بوتين بالفوز، فلن يكون ذلك سيئا للأوكرانيين فحسب، ومأساة للأوكرانيين، بل سيكون خطيرا علينا أيضا. وسيجعل العالم أكثر خطورة ويجعلنا أكثر عرضة للخطر".
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