الفيليبين توقف امرأة "سهلت" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت الحكومة الفيليبينية أنها ألقت القبض على امرأة تصنفها الولايات المتحدة على أنها مسهّلة "للإرهاب" لأنها قدمت أموالا ومساعدات لتنظيم الدولة الإسلامية.



وقبض على ميرنا مابانزا قرب بلدة إندانان في مجموعة جزر سولو الجنوبية، وهي معقل لجماعة أبو سياف المسلحة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لبيان صادر عن مجلس مكافحة الإرهاب في مانيلا.



وفي العام 2018، أدرجت وزارة الخزانة الاميركية مابانزا المقيمة في الفيليبين على أنها "مسهلة للإرهاب"، قائلة إنها تدعم الفرع الفيليبيني للتنظيم.



واتهمتها أيضا بـ"بالمساعدة في أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى التنظيم في الفيليبين.

