القضاء العراقي يستجوب "عائلة" أبو بكر البغدادي في بغداد

أعلنت السلطات القضائية العراقية عن استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي، موضحةً أنه تمّت استعادتهم من خارج العراق.



وذكرت السلطات القضائية في بيان، أنها تمكّنت من "استعادة عائلة الارهابي ابو بكر البغدادي"، وذلك "ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الارهاب الهاربين خارج العراق".



وتابع البيان: "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي وتم تدوين اقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".