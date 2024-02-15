انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري الخميس عن وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مؤكد أن السفينة وأفراد طاقمها بخير.



وأفادت وكالة "العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة" أن السفينة بلّغت عن وقوع "انفجار على مسافة قريبة منها" شرق عدن.

