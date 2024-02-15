مقتل 5 على الأقل في غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

أعلن مسؤول بالحرس الوطني أن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل إيطاليا.



وقال المسؤول حسام الدين الجبابلي لرويترز إن خفر السواحل انتشل جثثهم وأنقذ 44 شخصا آخرين من نفس القارب قبالة مدينة جرجيس الساحلية الجنوبية.

