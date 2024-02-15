بلينكن يشيد بالشراكة "الاستثنائية" مع ألبانيا في زيارته الأولى الى تيرانا

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تيرانا بـ"الشراكة الاستثنائية" التي تجمع الولايات المتحدة وألبانيا، الحليف الرئيسي لواشنطن في منطقة البلقان.



ووصل بلينكن الى تيرانا الخميس في زيارة هي الأولى الى العاصمة الألبانية، والتقى رئيس الوزراء إيدي راما الذي تجمعه علاقات بواشنطن.



وشارك أيضا في لقاء مع ممثلين للشباب الألباني خلال منتدى في "الهرم"، وهو مبنى ضخم في وسط المدينة كان مخصصا لإحياء ذكرى الزعيم الشيوعي أنور خوجة وتحول إلى مركز للابتكار.



وقال بلينكن للشباب إن المبنى "ليس من بقايا الماضي لكنه رمز قوي للحاضر والمستقبل".



وكانت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية يوري كيم أوضحت أن زيارة بلينكن تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك رئيسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلقان.



وقال بلينكن بعد لقائه عائلات أفغانية لجأت إلى ألبانيا وكانت تنتظر تسوية أوضاعها والمغادرة إلى الولايات المتحدة: "لا أستطيع أن أعبّر لكم عن مدى امتناني للشراكة التي أقمناها لمساعدة أصدقائنا في أفغانستان".