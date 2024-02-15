الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن يشيد بالشراكة "الاستثنائية" مع ألبانيا في زيارته الأولى الى تيرانا
أخبار دولية
2024-02-15 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلينكن يشيد بالشراكة "الاستثنائية" مع ألبانيا في زيارته الأولى الى تيرانا
أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تيرانا بـ"الشراكة الاستثنائية" التي تجمع الولايات المتحدة وألبانيا، الحليف الرئيسي لواشنطن في منطقة البلقان.
ووصل بلينكن الى تيرانا الخميس في زيارة هي الأولى الى العاصمة الألبانية، والتقى رئيس الوزراء إيدي راما الذي تجمعه علاقات بواشنطن.
وشارك أيضا في لقاء مع ممثلين للشباب الألباني خلال منتدى في "الهرم"، وهو مبنى ضخم في وسط المدينة كان مخصصا لإحياء ذكرى الزعيم الشيوعي أنور خوجة وتحول إلى مركز للابتكار.
وقال بلينكن للشباب إن المبنى "ليس من بقايا الماضي لكنه رمز قوي للحاضر والمستقبل".
وكانت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية يوري كيم أوضحت أن زيارة بلينكن تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك رئيسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلقان.
وقال بلينكن بعد لقائه عائلات أفغانية لجأت إلى ألبانيا وكانت تنتظر تسوية أوضاعها والمغادرة إلى الولايات المتحدة: "لا أستطيع أن أعبّر لكم عن مدى امتناني للشراكة التي أقمناها لمساعدة أصدقائنا في أفغانستان".
آخر الأخبار
أخبار دولية
بالشراكة
"الاستثنائية"
ألبانيا
زيارته
الأولى
تيرانا
التالي
عباس لـ"الشرق الأوسط": السلطة الفلسطينية مسؤولة عن غزة وجاهزة للقيام بواجباتها فور وقف العدوان
مشرعون أميركيون: الأمن القومي للولايات المتحدة يواجه "تهديدا خطيرا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-13
بلينكن يهنّئ الرئيس المنتخب لتايوان ويشيد بـ"صلابة النظام الديمقراطي" في الجزيرة
أخبار دولية
2024-01-13
بلينكن يهنّئ الرئيس المنتخب لتايوان ويشيد بـ"صلابة النظام الديمقراطي" في الجزيرة
0
أخبار دولية
2023-11-30
بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"
أخبار دولية
2023-11-30
بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"
0
آخر الأخبار
12:38
بلينكن يعتبر أن اتفاقا بشأن الرهائن في غزة لا يزال "ممكنا"
آخر الأخبار
12:38
بلينكن يعتبر أن اتفاقا بشأن الرهائن في غزة لا يزال "ممكنا"
0
آخر الأخبار
2024-02-07
بلينكن: نناقش مع إسرائيل "خطوات إضافية" لجلب المساعدات إلى قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-02-07
بلينكن: نناقش مع إسرائيل "خطوات إضافية" لجلب المساعدات إلى قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:43
أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة مع تواصل الأزمة السياسية
أخبار دولية
12:43
أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة مع تواصل الأزمة السياسية
0
أخبار دولية
12:41
القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن
أخبار دولية
12:41
القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن
0
أخبار دولية
12:40
لولا يدعو من القاهرة الى وقف "القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين في غزة
أخبار دولية
12:40
لولا يدعو من القاهرة الى وقف "القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين في غزة
0
أخبار دولية
12:35
الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع سوريا ولبنان والعراق
أخبار دولية
12:35
الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع سوريا ولبنان والعراق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:34
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يلتقي الرئيس الحريري في بيت الوسط
آخر الأخبار
10:34
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يلتقي الرئيس الحريري في بيت الوسط
0
آخر الأخبار
11:02
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بحل البرلمان
آخر الأخبار
11:02
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بحل البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-13
بعد قرار مجلس شورى الدولة... ماذا قال وكيل جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-13
بعد قرار مجلس شورى الدولة... ماذا قال وكيل جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري للـLBCI؟
0
آخر الأخبار
08:40
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع: سنصعد ضد حزب الله بمستوى عُشر ما نستطيعه
آخر الأخبار
08:40
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع: سنصعد ضد حزب الله بمستوى عُشر ما نستطيعه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 15-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 15-2-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
0
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
0
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
3
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
4
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
5
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
6
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
7
منوعات
06:53
ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!
منوعات
06:53
ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!
8
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More