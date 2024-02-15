قاض في نيويورك يحدد موعدا لبدء محاكمة ترامب الجنائية في 25 آذار

حدد قاض في نيويورك موعدا لبدء جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، في 25 آذار المقبل عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين.وقال القاضي خوان ميرشان الخميس: "هناك الكثير من المتغيّرات" رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".