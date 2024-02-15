الأردن يستضيف اجتماعاً لبحث مكافحة المخدرات مع سوريا ولبنان والعراق

أعلنت الحكومة الأردنية عن استضافة اجتماع لبحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع النظام السوري ولبنان والعراق.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردني، طارق المجالي، إن ‏الوزارة "بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على ‏مستوى وزراء الداخلية، في حكومة النظام السوري ولبنان والعراق، ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها".



وأضاف المجال أن الاجتماع "سيبحث كذلك تعزيز التعاون في هذا الإطار، لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".



وأشار المسؤول الأردني إلى أن الاجتماع "سيبحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة"، وفق ما ذكر تلفزيون "المملكة" الأردني.