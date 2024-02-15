لولا يدعو من القاهرة الى وقف "القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين في غزة

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس الى "وقف القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين في غزة، في خطاب ألقاه أمام اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين خصص للوضع في القطاع.



وقال لولا "يجب أن نضع نهاية لهذه (الحرب) اللاإنسانية ولهذا الجبن". واستطرد "اوقفوا العقاب الجماعي".



وانتقد لولا بشدة في تشرين الثاني ردّ إسرائيل على هجوم حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول/اكتوبر والذي أشعل الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة. واعتبر أن هذا الردّ هو "بخطورة" هجوم حركة المقاومة الإسلامية.



وأدى هجوم حماس غير المسبوق إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

