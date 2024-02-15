أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة مع تواصل الأزمة السياسية

حلّت الكويت الخميس مجلس الأمة الذي انتخب في حزيران الماضي مع استمرار الخلافات السياسية بين النواب والوزراء رغم تنصيب أمير جديد.



وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية بـ"صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة" بناء على اقتراح رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء.



واتهم المرسوم الأميري مجلس الأمة بـ"تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي"، ومن ذلك "تعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".



يأتي القرار بعد أن قاطع الوزراء جلسة برلمانية الأربعاء احتجاجا على خطاب ألقاه أحد النواب.