القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذّت عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية " LYCAVITOS " أثناء إبحارِها في خليجِ عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتْها بشكل مباشرٍ.



ولفتت في بيان الى أنها مستمرة في منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمرِ والعربيِ حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عنِ الشعب الفلسطينيِ في قطاعِ غزة.



ودعت "الأحرارِ كافة والشرفاء من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاعِ غزة ورفضا للإجرامِ الصهيونيِ المدعومِ أميركياً وبريطانياً.