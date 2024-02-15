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o
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هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
أخبار دولية
2024-02-15 | 13:27
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هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
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هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
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مفاوضات القاهرة
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