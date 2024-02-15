البيت الأبيض: التهديد للأمن القومي يتعلق بتطوير روسيا قدرات مضادة للأقمار الاصطناعية

أكد البيت الأبيض أن تهديد الأمن القومي الذي أشار إليه مشرّعون أميركيون يتعلق بتطوير روسيا سلاحا مضادا للأقمار الاصطناعية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الاصطناعية طورتها روسيا"، لكنه أضاف أنه "لا يوجد تهديد فوري لسلامة أي شخص".

