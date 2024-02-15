فنزويلا تعلّق عمل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتطرد موظفيه

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل أنه قرّر "تعليق أنشطة" مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد وأمر موظفيه بالمغادرة خلال 72 ساعة.



وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعراب المكتب عن "قلقه العميق" إزاء اعتقال الناشطة الحقوقية البارزة روسيو سان ميغيل ودعوته إلى "الإفراج الفوري عنها".



وقال جيل إنّ المكتب قام "بدور غير مناسب" وأصبح "مكتب محاماة خاصا لمدبّري الانقلاب والإرهابيين الذين يتآمرون بشكل دائم ضدّ البلاد".



وأضاف أنّ القرار سيظل سارياً حتى يقوم المكتب "بتصحيح موقفه الاستعماري والمسيء والمخالف لميثاق الأمم المتحدة، أمام المجتمع الدولي".