إسرائيل تطلب من محكمة العدل الدولية رفض طلب اتخاذ تدابير طارئة بشأن رفح

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح.



وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.



وتقول إسرائيل إنها تعتزم توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع منتشرين الأول.