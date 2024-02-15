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إن.بي.سي: الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية

أخبار دولية
2024-02-15 | 16:40
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إن.بي.سي: الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية
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إن.بي.سي: الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا على ما يشتبه بأنها سفينة تجسس إيرانية

نقلت شبكة إن.بي.سي نيوز عن ثلاثة مسؤولين أمبركيين أن الولايات المتحدة شنت هجوما إلكترونيا في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.
 
وكشف تقرير الشبكة أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من رد الحكومة على هجوم بطائرة مسيرة نفذته فصائل بالعراق مدعومة من إيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميرييين في الأردن وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي.
 
وأكدت الشبكة التلفزيونية أن العملية استهدفت تعطيل قدرة السفينة على نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الحوثيين في اليمن.

أخبار دولية

الولايات المتحدة

هجوم إلكتروني

سفينة تجسس

إيران

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