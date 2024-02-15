اجتماع أمني روسي-ايراني في قرغيزستان

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف عقد اجتماعا مع علي أكبر أحمديان أبرز مسؤول أمني إيراني، في بشكك، عاصمة قرغيزستان.



وبحث الطرفان المشكلات الأمنية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إضافة إلى "آفاق التعاون الروسي الإيراني في مكافحة التحديات والتهديدات لأمن كلا البلدين".