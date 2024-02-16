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اليونان تقر زواج المثليين وتبنيهم للأطفال

أخبار دولية
2024-02-16 | 01:21
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اليونان تقر زواج المثليين وتبنيهم للأطفال
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اليونان تقر زواج المثليين وتبنيهم للأطفال

أقر البرلمان اليوناني مساء الخميس زواج المثليين جنسيا وتبنيهم للأطفال في تعديل اجتماعي رئيسي دعمه رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي رأى فيه "تحولا جذريا في مجال حقوق الإنسان".
     
وأيد 176 نائبا من أصل 254 حضروا الجلسة في البرلمان القانون وعارضه 76 وأمتنع اثنان عن التصويت بعد يومين من النقاشات التي استمت أحيانا بالحدة.
     
وبعد المصادقة على القانون ستصبح اليونان الدولة السابعة والثلاثين في العالم والسابعة عشرة في الاتحاد الأوروبي وأول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر تبني الأطفال للأزواج المثليين. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في البلاد تعارض هذا القانون. وكان إقرار مشروع القانون مضمونا بسبب دعم أحزاب يسارية عدة له.

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