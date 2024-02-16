مع استمرار اعمال العنف في شمال شرق الهند... قوات الأمن تفتح النار وتوقع ضحايا

قتل شخصان على الأقل واصيب العشرات في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند بعدما فتحت قوات الأمن النار على حشد من الناس في منطقة تشوراشاندبور في وقت متأخر من أمس الخميس، في استمرار لأعمال العنف هناك.



ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم منذ اندلاع اشتباكات عنيفة في أيار الماضي بين أفراد مجتمع ميتي ويشكلون أغلبية وأقلية كوكي في الولاية المتاخمة لميانمار بسبب تقاسم المزايا الاقتصادية والحصص الممنوحة للقبيلتين. ويوجد آلاف النازحين في مخيمات الإغاثة.



وعلقت السلطات خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في تشوراشاندبور للأيام الخمسة المقبلة.