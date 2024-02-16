بلينكن: التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ما زال ممكنا

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس إن التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ما زال ممكنا لكن هناك قضايا "صعبة جدا" يتعين حسمها.



وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 آذار تقريبا، قال بلينكن إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح" لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.



وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي خلال زيارة لألبانيا "نعمل الآن مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر ونعمل بشكل مكثف جدا عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن هذا ممكن".



ومضى بلينكن يقول "هناك بعض القضايا الصعبة جدا جدا التي يتعين حسمها. لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدما واستكشاف ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق".