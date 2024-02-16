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o
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بايدن يكرر لنتانياهو معارضته عملية في رفح من دون "حماية" للمدنيين
أخبار دولية
2024-02-16 | 01:37
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بايدن يكرر لنتانياهو معارضته عملية في رفح من دون "حماية" للمدنيين
أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أمس الخميس بأنه ينبغي ألا يمضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين الفلسطينيين.
المكالمة بين الزعيمين هي الثانية خلال أقل من أسبوع وحذر فيها بايدن نتنياهو من التوغل في جنوب قطاع غزة دون خطة لضمان سلامة حوالي مليون فلسطيني لجأوا إلى هناك.
وتطرقا أيضا إلى المفاوضات الجارية بشأن الرهائن، وتعهد بايدن بمواصلة العمل على مدار الساعة للمساعدة في إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
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