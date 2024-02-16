شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: لا يوجد عائق أمام إقامة علاقات مع اليابان

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قولها إنه لا يوجد عائق أمام إقامة علاقات مع اليابان وإنه قد يأتي يوم يزور فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بيونغ يانغ.



وقال كيشيدا، الذي لا تقيم بلاده علاقات دبلوماسية رسمية مع بيونغ يانغ، إنه يستكشف إمكانيات الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي لحل مسألة المدنيين اليابانيين المختطفين في السبعينيات والثمانينيات.



وقالت كيم يو جونغ نائبة مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم إن تعليقات كيشيدا يمكن اعتبارها إيجابية إذا كان المقصود منها المضي في العلاقات.