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قتلى في انهيار مبنى بعد حريق هائل في نيودلهي

أخبار دولية
2024-02-16 | 01:48
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قتلى في انهيار مبنى بعد حريق هائل في نيودلهي
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قتلى في انهيار مبنى بعد حريق هائل في نيودلهي

اعلن مسؤول في إدارة الإطفاء الهندية إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بسبب انهيار مبنى بعد حريق هائل اندلع في مصنع للطلاء في الجزء الشمالي من العاصمة الهندية نيودلهي أمس الخميس.
 
ودفعت إدارة إطفاء دلهي بنحو 22 سيارة إطفاء إلى منطقة أليبور بعد تلقي مكالمة في حوالي الساعة 5.25 مساء (1155 بتوقيت جرينتش). وقال أتول جارج رئيس إدارة الإطفاء إنه جرى السيطرة على الحريق في غضون أربع ساعات أمس الخميس.
 
وتابع جارج "وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى وحصار العمال تحت الأنقاض. وسرعان ما امتد الحريق إلى المباني والمتاجر المجاورة".
 
وأضاف أن السبب الدقيق للحريق لا يزال مجهولا، فيما تواصل فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن أي شخص محاصر.  

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