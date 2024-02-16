وزارة الصحة في حكومة حماس: وفاة 4 فلسطينيين لانقطاع الاكسجين بعد اقتحام إسرائيل لمستشفى ناصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس الجمعة وفاة أربعة فلسطينيين لانقطاع الأكسجين نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد اقتحام إسرائيل لمستشفى ناصر.



وقالت في بيان "استشهد أربعة مرضى في العناية المكثفة في مستشفى ناصر بعد توقف الاكسجين نتيجة انقطاع الكهرباء، ونخشى وفاة ستة مرضى آخرين في العناية المركزة وثلاثة في حضانة الأطفال في أي لحظة". وأكدت "نحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".