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رئيس روسيا البيضاء يعلن اعتقال "مخربين" على الحدود مع أوكرانيا
أخبار دولية
2024-02-16 | 04:59
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رئيس روسيا البيضاء يعلن اعتقال "مخربين" على الحدود مع أوكرانيا
أعلن رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو اعتقال عدد ممن وصفهم "بالمخربين" بينهم مواطنون من أوكرانيا وروسيا البيضاء على الحدود بين البلدين في "عملية لمكافحة الإرهاب".
وقال خلال فعالية في مينسك إن المعتقلين: "زحفوا عبر حدودنا ونقلوا متفجرات لارتكاب أعمال تخريبية بروسيا وروسيا البيضاء في المقام الأول". ولم يذكر عدد المعتقلين.
وأضاف أنه يجري اعتقال مجموعات مماثلة "مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع".
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