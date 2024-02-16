وزير الخارجية السعودية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات غزة مع وزير خارجية إيران

ملف غزة وتداعيات الحرب عليها حضرت في اتصال هاتفي بين وزير خارجية السعودية وايران.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، الى جانب المستجدات الأخيرة في مدينة رفح، والأوضاع الإنسانية في القطاع ووالجهود المبذولة بشأنها.