منظمة الصحة العالمية: نحاول الوصول لأكبر مستشفى عامل في غزة بعد عملية إسرائيلية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول لأكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، وهو مستشفى ناصر، بعد عملية إسرائيلية.



وقال المتحدث باسم المنظمة: "لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل المستشفى".