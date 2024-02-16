سوناك بعد هزيمتين انتخابيتين: حزب المحافظين أمامه "عمل يتعين القيام به"

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الهزيمتين اللتين مني بهما حزب المحافظين الليلة الماضية في انتخابات برلمانية جزئية تظهر أن الحزب أمامه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام.



وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لجنوب شرق إنجلترا: "ننظر إلى النتائج، الإقبال الضعيف للغاية، يتضح أن هناك عملا يتعين علينا القيام به، لنظهر للناس أننا نحقق أولوياتهم، وأنا مصمم تماما على القيام بهذا".