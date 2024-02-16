كيربي: شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً

اكد المتحدث بإسم الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي ان شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً.