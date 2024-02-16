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o
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o
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مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة
أخبار دولية
2024-02-16 | 06:45
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مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء سيكون بمثابة كارثة
أعلن فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة، ولفت إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين مساعدة الناس داخل القطاع.
وقال جراندي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون كارثة على الفلسطينيين وعلى مصر وعلى مستقبل السلام".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال: "المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك".
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