وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن



توفي زعيم المعارضة الروسية والعدو الأول للكرملين أليكسي نافالني الجمعة في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة لـ19 عاما، على ما أعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية في بيان.



وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان: "في 16 شباط 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري. أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".

