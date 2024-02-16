قتلى في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل

اعلنت متحدثة باسم مستشفى في جنوب تل ابيب مقتل شخصين في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل.



كما اعلن عن اصابة أربعة آخرين عندما فتح مسلح النار في محطة حافلات مزدحمة بالقرب من بلدة كريات ملاخي عند تقاطع طرق بحسب الشرطة الاسرائيلية.