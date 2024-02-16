رئيس الوزراء البريطاني: وفاة نافالني "نبأ فظيع"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن نبأ وفاة أليكسي نافالني فظيع، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية الراحل.



وقال سوناك في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هذا نبأ فظيع. أظهر أليكسي نافالني، بصفته أشد المدافعين عن الديمقراطية الروسية، شجاعة لا توصف طوال حياته".



وأضاف: "أتعاطف مع زوجته والشعب الروسي لأن هذا حدث مأساوي بالنسبة لهم".