روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس لمحادثات في موسكو

أعلنت روسيا الجمعة أنها دعت قادة حماس والجهاد الاسلامي وفتح وتنظيمات أخرى لمحادثات في موسكو يوم 29 شباط/فبراير الحالي حول الحرب في غزة.



سعت موسكو جاهدة في السنوات الأخيرة للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن العلاقات توترت مع إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في غزة ورفضها المعلن اقامة دولة فلسطينية.



وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في هذا السياق عن محادثات "بين الفلسطينيين" اعتباراً من 29 شباط/فبراير في موسكو، لا سيما مع حركة الجهاد الإسلامي وحماس اللتين تعتبرهما إسرائيل والغرب منظمتين "إرهابيتين".

