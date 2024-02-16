ماكرون: شن هجوم إسرائيلي في رفح سيصبح نقطة تحول في الصراع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان شن هجوم إسرائيلي على رفح "لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومن شأنه أن يكون نقطة تحول في الصراع".



وقال ماكرون وهو بجوار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الإليزيه: "نتشارك المخاوف مع الأردن ومصر من حدوث نزوح قسري وجماعي للسكان".







