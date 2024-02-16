وزير الخارجية الاسرائيلي: لا نية لاسرائيل بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة إن إسرائيل ليست لديها أي خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.



وقال: "ليست لدينا أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة"، وأن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة "حماس" التي تدير القطاع.