الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من موقع في جنوب أفدييفكا

أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من موقع كان يسيطر عليه في جنوب مدينة أفدييفكا الواقعة بشرق أوكرانيا حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة على الجبهة في مواجهة زيادة الهجمات الروسية.



وقال الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي الذي يدير القوات المتمركزة في هذه المدينة: "بعد أشهر عديدة من المواجهات، قررت القيادة الانسحاب من موقع زنيت في الضواحي الجنوبية الشرقية لأفدييفكا".



واضاف: "لقد اتخذنا هذا القرار لتخفيف من انتشار القوات وتحسين الوضع العملياتي".