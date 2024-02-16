الحكومة الألمانية توافق على المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية ان الحكومة وافقت على نشر قوات مسلحة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران.



وقال المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي في برلين: "التصعيد المستمر للعنف وتهديد السفن وأطقمها، خاصة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يتطلب عملية عسكرية مُحكمة".



وتظل مشاركة ألمانيا مرهونة بموافقة البرلمان. ومن المقرر إجراء التصويت يوم الجمعة المقبل، كما أن من المتوقع تمرير القرار.



وأوضح المتحدث أن البرلمان سيتلقى مقترحا بتفويض للحكومة يستمر حتى نهاية فبراير شباط 2025 ويشمل نشر 700 جندي بحد أقصى.