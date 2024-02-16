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بلينكن يحمّل روسيا "مسؤولية" وفاة نافالي
أخبار دولية
2024-02-16 | 09:41
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بلينكن يحمّل روسيا "مسؤولية" وفاة نافالي
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن روسيا "مسؤولة" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.
وقال بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "وفاته في سجن روسي والتركيز على رجل واحد والخوف منه يسلّط الضوء على الضعف والتعفّن في قلب المنظومة التي بناها بوتين".
وأضاف: "روسيا مسؤولة عن ذلك".
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