بلينكن يحمّل روسيا "مسؤولية" وفاة نافالي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن روسيا "مسؤولة" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.



وقال بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "وفاته في سجن روسي والتركيز على رجل واحد والخوف منه يسلّط الضوء على الضعف والتعفّن في قلب المنظومة التي بناها بوتين".



وأضاف: "روسيا مسؤولة عن ذلك".